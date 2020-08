In semifinale i materani si sono arresi al Murgia Santeramo dopo un gara equilibrata

Ottime indicazioni nella prima uscita stagionale a Mola, nel quadrangolare under 16 eccellenza della squadra del progetto Olimpia Junior Matera. I ragazzi Materani in semifinale si sono arresi al Murgia Santeramo dopo un gara equilibrata per due quarti e persa alla fine 65 a 48, nella sfida tra Happy Casa Brindisi Junior ed i Padroni di casa del New Basket Mola invece hanno avuto la meglio i Brindisini che si sono imposti per 66 a 58.

Nelle gare di finale vittoria del Mola 60 a 57 su Matera, dopo una gara bella ed avvincente condotta per tre frazioni dai padroni di casa, ripresi poi ad inizio quarto quarto da Matera che veniva poi superata di nuovo nei secondi finali di gioco. Nella gara di finale Santeramo si è imposta su Brindisi 58 a 50, portando a casa un bel risultato ed una importante vittoria. La partecipazione della squadra della città dei Sassi del progetto cestistico, che vede insieme Olimpia Basket, Pielle e Virtus, ha rappresentato un importante riconoscimento e la conferma nella elitè della pallacanestro giovanile del sud Italia e pugliese.

Silvia Silvestri