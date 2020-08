Pronta la fideiussione per l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro

Sarà ‎il latinense Mario Somma il nuovo allenatore del Potenza Calcio? Dagli ambienti societari fanno sapere che se ne sta discutendo. La svolta pare sia arrivata dopo la comunicazione del mister Giuseppe Raffaele al Presidente Caiata, della inconciliabilità di un piano ridimensionato con la prosecuzione del suo rapporto con il club. Un rapporto legato ancora con un altro anno di contratto che, pare, viste le insistenze del Catania Calcio, lo vedrebbe approdare nella sua Sicilia (natio di Barcellona Pozzo di Gotto) per disputare un campionato di Lega Pro di vertice.

Da qui, con la mediazione dell’ex presidente del Potenza, Pasquale Donnarumma, presidente del sodalizio rossoblù dal 1997 al 2000, anno in cui in panchina sedeva un giovanissimo Mario Somma, l’incontro di Caiata con il tecnico di Latina. Un incontro esplorativo per mettere appunto mercato e ingaggio per un campionato di rispetto per la tifoseria locale che si aspetta ancora molto dal primo tifoso del Potenza, Salvatore Caiata. Un tecnico che tornerebbe a Potenza dopo venti anni per rilanciare le ambizioni del sodalizio lucano che fino a qualche mese lottava per la serie cadetta. Intanto sul fronte iscrizione al nuovo campionato sarà l’amministratore delegato Daniele Flammia a depositare la documentazione per l’iscrizione al prossimo torneo di Lega Pro.

Sarà ancora l’attuale società a garantire a garantire la fideiussione da 350 mila euro necessaria all'iscrizione, resa possibile grazie all'aiuto della Bcc. Basilicata (l’istituto di credito che da quattro anni è legato al progetto-Potenza). Poi si vedrà per l’eventuale cessione del pacchetto azionario. Al momento pare sia in piedi una trattativa con un gruppo di aziende operanti nel campo della distribuzione alimentare, degli investimenti e degli immobili. Una trattativa che vede complice appunto il vecchio presidente Pasquale Donnarumma. A giorni le novità di rilievo.

Oreste Roberto Lanza