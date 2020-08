Sul fronte societario il presidente non molla la "pista svizzera" per portare nelle casse nuova linfa vitale

C’è la firma sul contratto, quello che lega Mario Somma al Potenza per il prossimo campionato di serie C, l’ufficializzazione dopo la rescissione di quello di Giuseppe Raffaele. Mario Somma, ex trainer di Empoli e Cavese, si sta già muovendo sul mercato per portare a Potenza giocatori utili al suo modulo 4-2-3-1. Un modulo che prevede sempre la presenza di un trequartista centrale con doti di inserimento in zona-gol, mentre le due ali sono abitualmente impiegate in modo da poter rientrare verso il centro col piede preferito. La punta centrale è impiegata da boa offensiva, giocando spesso spalle alla porta al servizio dei compagni.

Velocita e rapidità di esecuzione al limite dell’area. Mercato difficile che inizierà, ufficialmente, il primo settembre che portare nel capoluogo almeno quattro, cinque pedine di qualità da inserire nel nuovo assetto tecnico della squadra che ricordiamo fino a qualche mese ha lottato per la serie cadetta. Le ultime ore indicano il probabile arrivo, in prestito, dalla Fiorentina del portiere under Cerofolini, di Andrea Loliva ex Gravina, ragazzo del 2000, da Genova, in prestito uno tra i promettenti Rok Vodisec classe 98 ex Olimpia Lubiana e Lorenzo Ruggiero classe 2001 ex Perugia. Tempi stretti anche per l’inizio dell’attività agonistica: fra una decina di giorni la squadra dovrà partire per il ritiro e per forza di cose ci dovranno essere tanti cambiamenti. Ricordiamo che l’avvio del campionato di serie C’è previsto per il weekend del 26 settembre. Sul fronte strettamente societario il Presidente Caiata non molla né la "pista svizzera" e né tutte quelle situazioni da valutare che dovranno portare nelle casse del club nuova linfa vitale per affrontare la prossima tornata agonistica. Al momento Il Presidente Caiata segue con attenzione il deferimento del Potenza per la presunta combine avvenuta più di un anno fa tra Picerno e Bitonto.

Oreste Roberto Lanza