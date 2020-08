L’esperto tecnico si dice soddisfatto della scelta, dettata anche dall’amicizia con il ds Salvatore Marino

Il Real Senise, piazza il primo colpo da novanta; mister Pasquale Logarzo. L’esperto tecnico campano, ma lucano di adozione è stato presentato questa mattina, alla stampa presso lo stadio «Gianbattista Rossi». «Ripartiamo con entusiasmo –ha dichiarato il patron Nicola Spaltro-, valorizzando i giovani, e riconfermando l’organico che ha fatto bene nella seconda parte della stagione. Abbiamo scelto Logarzo, -ha spiegato il presidente- perché ha un bagaglio di esperienza importante, ed è tra i migliori in circolazione.

Mi aspetto un campionato importante, dove il Real Senise possa essere tra le protagoniste, puntando ad un piazzamento tra le prime quattro in classifica, ma perché no, mirando anche alla vittoria –ha concluso- del campionato, perché Senise merita molto di più». Dunque il Real Senise punta in alto. «Era importante aprire la stagione –ha spiegato il direttore sportivo Salvatore Marino-prendendo un allenatore del calibro di mister Logarzo-, che conosco da ben sedici anni, quando iniziammo insieme a Francavilla. So come lavora, pertanto penso –ha concluso Marino- di aver fatto la scelta giusta per il bene di questa società». Le prime parole del neo allenatore del Senise, Pasquale Logarzo: «Ho scelto Senise, perché mi ha chiamato il mio vecchio amico Marino, e poi dopo l’esperienza dello scorso anno, -ha spiegato- ho deciso di avvicinarmi ancora di più a casa.

Ho avuto questa possibilità di lavorare con i giovani, e dunque sono contento, ma non è un declassamento, è stimolante per costruire qualcosa. C’è un gruppo di amici per cui sono felice. Vogliamo fare bella figura, le basi ci sono, qualcosa bisogna prendere, però intanto iniziamo ad allenarci –ha concluso- che è importante». Lunedì intanto comincia la preparazione precampionato. Riconfermati anche i due argentini Perretta e Insausti.

Rocco Sole