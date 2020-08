Grazie all’intesa raggiunta con la società Virtus Matera e Pielle Matera, disporrà di ben quattro squadre

Prende forma il progetto Olimpia Junior, promosso da Olimpia Basket Matera e le società di basket giovanile Virtus Matera e Pielle Matera con l'intento di valorizzare la pallacanestro e avvicinare sempre più appassionati. In virtù dell'intesa raggiunta tra i club, l'Olimpia Matera potrà disporre di quattro squadre che parteciperanno, nella stagione sportiva 2020/21, ai campionati nazionali giovanili. In particolare, saranno disputati i tornei under 18 Eccellenza, under 16 Eccellenza e under 15 Eccellenza maschili, oltre alla grande novità di questa stagione, rappresentata una formazione femminile che parteciperà al campionato under 18 pugliese.

A guidare la squadra under 18 sarà Francesco Losito, l'under 16 sarà affidata ad Antonio Conterosito, mentre il coach della squadra under 15 e di quella femminile sarà Gianpaolo Ambrico. La stagione ufficiale prenderà il via nella prima metà del mese di settembre, con l'inizio della preparazione atletica per tutte le squadre, che a novembre, salvo imprevisti o nuovi rinvii, dovrebbero cominciare i rispettivi tornei.

"Con il progetto Olimpia Junior verrà data la possibilità ai migliori atleti delle società giovanili di essere quindi a disposizione dello staff tecnico della prima squadra per gli allenamenti settimanali ed eventualmente anche per le gare di campionato. Al tempo stesso – spiega il diesse Cristiano Grappasonni - gli stessi saranno impegnati nei rispettivi campionati, che vogliamo onorare al massimo e da protagonisti. Naturalmente, con il progetto Olimpia Junior vogliamo, d'intesa con Pielle e Virtus, valorizzare i nostri giovani cestisti e fare in modo che possano crescere sia a livello tecnico che umano".

Silvia Silvestri