La Futsal Senise è ai nastri di partenza per affrontare questa nuova avventura nel campionato di Serie B di calcio a cinque. Un campionato importante che vedrà il sodalizio sinnico del presidente Giuseppe Cappuccio sui parquet del Lazio e della Campania. Un impegno che richiede un grande sforzo sia di energie fisiche che economiche. Ed appunto su quest'ultimo aspetto interviene Cappuccio:

"Voglio invitare chi ha a cuore la nostra area e Senise - dichiara il presidente - di condividere con noi questa nuova e difficilissima avventura. Non sarà facile, ecco perchè siamo alla ricerca di partners che vogliono darci un'aiuto. Per il bene della società posso mettermi anche da parte e lasciare la carica di Presidente a chi voglia portare idee e in particolare mezzi economici tali, da poter garantire una solida ed efficiente tranquillità economica.

Sappiamo bene che di questi tempi non è una cosa semplice, ma unendo le forze di molti, si potrebbe costruire un solido progetto duraturo nel tempo e che possa garantire palcoscenici importanti per la nostra piccola realtà calcistica". Ricordiamo che le gare casalinghe verranno disputate nel palazzetto dello sport della vicina Francavilla in Sinni, per via dell'indisponibilità del palazzetto di Monte Cotugno a Senise.

