Questo il verdetto dopo la gara del 5 maggio 2019, nel torneo di Serie D

È arrivata nella tarda serata la decisione del Tribunale Federale Nazionale. L’organo federale ha inflitto dure sanzioni al Picerno e al Bitonto, società deferite per la combine della gara disputata il 5 maggio 2019 che ha deciso la classifica finale del Girone H del Campionato di Serie D. Retrocessione del Picerno all'ultimo posto della classifica del campionato di serie C per la stagione sportiva 2019/20, e 5 punti di penalizzazione al Bitonto, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2019/20. Il Foggia quindi chiude il campionato al primo posto e per ora è promosso in serie C, anche se si tratta solo del primo grado di giudizio.

Squalificati i calciatori Michele Anaclerio (2 anni), Antonio Picci (1 anno e 8 mesi), Daniele Fiorentino (1 anno), Giovanni Montrone (1 anno e 8 mesi), Onofrio Turitto (1 anno), Francesco Cosimo Patierno (1 anno e 8 mesi). Inibizione di 4 anni per i dirigenti Nicola De Santis e Vincenzo Mitro. Prosciolti Rossiello, D'Aucelli e la società Potenza Calcio, che secondo l'accusa avrebbe avuto un ruolo da mediatore nella trattativa per la combine. Accolti quasi tutte le richieste della procura federale che chiedeva l’esclusione dal campionato di serie C; Potenza: 1 punto di penalizzazione; Anaclerio: 2 anni e 10.000 euro di ammenda; Patierno, Picci e Montrone 1 anno e 8 mesi e 15.000 euro di ammenda; De Santis Vincenzo, De Santis Nicola, Rossiello e Mitro: 5 anni e preclusione; Fiorentino e Turitto: 4 anni; Costituiti come terzi Rende, Foggia e Audace Cerignola. Previsto per il 7 settembre l'udienza di appello.

Nel frattempo la Società AZ Picerno S.r.l ritiene assolutamente illegittima, oltre che ingiusta, la decisione emessa dal Tribunale Federale Nazionale, con particolare riguardo alla posizione del Sig. Vincenzo Mitro e con la quale il club lucano è stato condannato alla retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2019-2020. Il provvedimento reso verrà pertanto impugnato dinnanzi alla Corte Federale d’Appello con l’auspicio che la stessa estrema celerità che ha contraddistinto sin qui il procedimento, rendendo particolarmente difficile le attività della difesa, caratterizzi anche il deposito delle motivazioni. Ciò consentirebbe certamente di riconquistare la partecipazione al campionato di Serie C, obiettivo raggiunto con lealtà sul terreno di gioco.

Oreste Roberto Lanza