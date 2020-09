Gli allenamenti dovrebbero essere fissati per la seconda settimana di settembre

Continua ad investire e crescere puntando sui giovani la Virtus Matera di basket, che dopo aver disputato il campionato di Promozione Lucana lo scorso anno è stata ammessa a quello di Serie D girone pugliese.Con i ragazzi delle squadre U18 ed U16 eccellenza, la società materana disputerà il difficile campionato che vedrà al nastro di partenza 20 squadre.

Un motivo in più per i ragazzi nel credere nel Progetto Olimpia Junior al quale la Virtus ha aderito. L'inizio degli allenamenti per i bianco azzurri dovrebbe essere fissato per la seconda settimana di settembre non appena sarà sbloccata la questione legata all'utilizzo degli impianti sportivi.

Silvia Silvestri