I sinnici ai nastri di partenza della quarta serie per il sedicesimo anno consecutivo

Adesso è ufficiale, il Francavilla può finalmente festeggiare il ripescaggio nel campionato di Serie D. Il sodalizio di Patron Cupparo è quindi pronto ai nastri di partenza della quarta serie per il sedicesimo anno consecutivo. Insieme ai sinnici sono stati ripescati anche il Nardò e il Corticella. L’ufficializzazione è arrivata dopo che è avvenuta la riammissione in Serie C di tre formazioni: Giana Erminio, Ravenna e Legnago Salus.

Adesso per la compagine francavillese è tutto pronto per l'avvio della stagione con la consueta preparazione precampionato, che vedrà alla guida tecnica ancora l'inossidabile allenatore Ranko Lazic, veterano della categoria e che conosce a memoria l'ambiente rossoblu. Il 56enne allenatore serbo che da ben quattordici anni siede ininterrottamente sulla panchina del Francavilla, ha ormai un rapporto particolare con la famiglia Cupparo.

Claudio Sole