La proposta di collaborazione è arrivata dopo diverse pubblicazioni sui social

Mister Bernardino Filardi è stato contattato dal Giappone per seguire come match analyst un club di seconda divisione. La proposta è arrivata da parte di un’agenzia di procuratori di calciatori e allenatori, che ha notato le diverse pubblicazioni sui social. Una proposta allettante e che evidenzia ancora una volta la grande professionalità e capacità del tecnico lucano, che è fresco di certificazione come video analista tattico. Nelle ultime settimane mister Filardi ha rifiutato anche alcune offerte interessanti alla guida tecnica di alcune formazioni, tra queste sono state declinate le offerte del Latronico, Real Senise e Viggianello.

Questo perché al momento intende avviare un altro percorso di collaborazione con uno staff tecnico, soprattutto nel settore della video analisi. Dal Gennaio 2020 fino all’emergenza Covid-19, mister Filardi ha collaborato con lo staff dell’ex calciatore di Serie A Giuseppe Pancaro nell’area match e studio degli avversari della Pistoiese, formazione che milita nel campionato di Serie C nel girone A. Insomma un percorso di primissimo interesse e che sicuramente toglierà delle interessanti soddisfazioni al preparatissimo tecnico.

Claudio Sole