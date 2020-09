Andrea Boccia: "tanta emozione ed orgoglio per uno che tifa da sempre Potenza"

Il Potenza Calcio si è assicurato le prestazioni del giovane centrocampista Andrea Boccia, diciassettenne promessa del calcio lucano, lo scorso anno tra gli allievi nazionali nelle fila dell'AZ Picerno. Il giovane calciatore lauriota farà parte della "primavera" nella società di Salvatore Caiata, in un campionato che mai come quest'anno si annuncia particolarmente prestigioso e avvincente, vista la presenza di squadre blasonate come Palermo, Catania, Bari, Foggia, Avellino, Ternana e Catanzaro, società che negli anni scorsi hanno militato anche nella massima serie.

La primavera del Potenza sarà allenata da mister Giuseppe Cirone, il quale sta provvedendo a perfezionare la rosa di un gruppo che già lo scorso anno aveva destato una buona impressione, ottenendo risultati importanti prima dell'interruzione del campionato a causa del covid. Dopo la firma del contratto, primo allenamento a porte chiuse al Viviani, per il lauriota Andrea Boccia presumibilmente tanto orgoglio ed emozione su un campo di serie C. “Molta emozione al Viviani – sottolinea Andrea Boccia, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - dove gioca anche la prima squadra, anche perché sono lucano e il Potenza rappresenta l’eccellenza della regione”.

Si definisce un regista classico, ama maneggiare la palla all’interno di un centrocampo composto da ali che corrono veloci nei corridoi esterni il suo contratto è stato sottoscritto con prospettive importanti. “Il mio è un contratto biennale previsto per i calciatori della primavera. In termine di prospettive cercherò di dare il massimo con questa maglia e sogno una convocazione nella prima squadra”. Andrea Boccia si appresta a vivere uno di quei campionati che sicuramente resterà nella sua memoria perché il campionato primavera ricalca quello della prima squadra e quindi in campo troverà come Bari, Palermo e Ternana. Non è poca cosa.

Oreste Roberto Lanza