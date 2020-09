Il Taranto ci riprova per il salto di categoria, per il Francavilla è la 15esima presenza in D

La Lega Nazionale Dilettanti ha reso noti i raggruppamenti relativi all'annata agonistica 2020/2021. Nessuna novità nel Girone H, come da tradizione parla ancora pugliese: 11 le società rappresentanti la Puglia, 3 le lucane, Francavilla in Sinni, Lavello e la retrocessa Az Picerno con le Campane, Sorrento, Puteolana, Reala Aversa. In attesa di capire quale sarà l’evoluzione della curva epidemiologica nei prossimi mesi, la Lega Nazionale Dilettanti ha indicato le date di inizio delle proprie competizioni, in attesa dei provvedimenti delle autorità governative e/o sanitarie per lo svolgimento delle attività agonistiche. Per la stagione 2020/2021, il 20 settembre si parte col turno preliminare di Coppa Italia e si prosegue il 27 settembre con inizio della prima giornata del campionato di Serie D. Squadre da tempo in ritiro, molte delle quali alle prese con trasferimenti di giocatori e miglioramenti di organici. Tra le pugliesi svetta la compagine del Taranto, allenata dall’ex del Fasano Giuseppe Laterza, negli ultimi sei anni ha costruito un piccolo miracolo a Fasano portandolo dalla Promozione alla serie D, che si propone ,ancora, una volta l’obiettivo di arrivare tra i professionisti nel prossimo campionato.

Questa volta il presidente Giove pare non voglia sbagliare più consegnando, alla città dei due mari, un palcoscenico che vada oltre la Lega Pro. Non da meno con prospettive di alta classifica anche il Bitonto che nelle ultime ore ha ingaggiato, il 53enne tecnico molfettese, Nicola Ragno, un ritorno a Bitonto ove ha già vinto un campionato di Eccellenza, con conseguente promozione in Serie D, nella stagione 2002/2003. Le altre pugliese tra playout e qualche sorpresa lotteranno per ottenere il miglior risultato sportivo. Ripescato il Francavilla in Sinni, ingiustamente retrocesso, la coppia Cupparo –Lazic si propone di appuntarsi sulla giacca una storica 15esima medaglia di vita tra i semiprofessionisti. Riusciranno nell’intento? La squadra è in costruzione, le capacità societarie sono ben radicate, il Boskov' di Francavilla in Sinni tra aforismi e longevità promette di arrivare alla fine con qualcosa in più di una giusta salvezza. Tra le lucane da attenzione il neopromosso Lavello che sarà allenato da Karel Zeman, figlio del grande Zeman.

Il Presidente Vincenzo Caputo fa veramente sul serio e promette una stagione di livello con risultati importanti per festeggiare il ritorno del suo Lavello su un palcoscenico calcistico importante dopo oltre dodici anni. Occhio anche alle squadre Campane che non voglio sfigurare al cospetto di un girone che si annuncia in ogni caso ostico e difficile. Stadi chiusi in serie D? Il nuovo Dpcm come richiesto dalla Lega Nazionale Dilettanti fa regolare le attività basandole sull'applicazione delle ordinanze regionali. In questo modo possono esultare le società della LND, che da tempo, per il tramite dei suoi vertici nazionali e periferici avevano lamentato la mancanza di provvedimenti in grado di garantire la completa ripresa delle attività, al pari di quella amatoriale già regolamentata dalle normative regionali.

Oreste Roberto Lanza