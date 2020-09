Un incarico importante e che evidenzia la grande professionalità e capacità del tecnico lucano

E' ufficiale, mister Bernardino Filardi è il nuovo match analyst del Napoli calcio femminile. L'accordo è stato siglato questa mattina ed un'occasione d'oro per l'esperto tecnico originario di Trecchina. "Si riparte per una nuova avventura - scrive sul suo profilo Facebook Filardi - ed in altra veste stimolante, impegnativa ma allo stesso tempo emozionante. Grazie della stima e fiducia, cercherò di essere all'altezza della situazione". Un incarico importante e che evidenzia ancora una volta la grande professionalità e capacità del tecnico lucano, che è fresco di certificazione come video analista tattico.

Ricordiamo che nelle ultime settimane mister Filardi ha rifiutato anche alcune offerte interessanti alla guida tecnica di alcune formazioni, come Latronico, Real Senise e Viggianello. Un nuovo e stimolante percorso di collaborazione con uno staff tecnico, soprattutto nel settore della video analisi. Dal Gennaio 2020 fino all’emergenza Covid-19, mister Bernardino Filardi tra le sue numerose attività di match analyst, ha collaborato con lo staff dell’ex calciatore di Serie A Giuseppe Pancaro nell’area match e studio degli avversari della Pistoiese, formazione che milita nel campionato di Serie C nel girone A.