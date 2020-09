Il tecnico serbo Ranko Lazic quest'anno potrà contare su giocatori esperti

Per il sedicesimo anno consecutivo il Francavilla della famiglia Cupparo riparte dalla Serie D. Domani inizia il campionato e i sinnici saranno impegnati tra le mura amiche contro il Portici. Una gara che si annuncia entusiasmante ma allo stesso tempo impegnativa per il team guidato dall'ormai veterano Ranko Lazic. Il tecnico serbo quest'anno potrà contare su giocatori esperti come: Pagano, il capitano Nolè ed il nuovo arrivato Marian Galdean, centrocampista rumeno classe '89 che nell'ultima stagione ha vestito le maglie di Taranto prima, e Arzachena dopo. Ricordiamo che in Basilicata ha giocato anche con il Matera e il Rotonda. Atleti che vorranno senz'altro mettersi in mostra ma soprattutto dare una grossa mano alla causa rossoblu.

Il Portici dal canto suo arriverà in riva al Sinni per mettersi in tasca qualche punticino utile per il cammino in campionato. Sono tutti disponibili gli azzurri di Panico per il match del Fittipaldi: arruolabile anche Grieco, costretto ai box in occasione dell’amichevole con la Primavera del Napoli di domenica scorsa. Nel frattempo, il club azzurro ha fatto sapere che – nel rispetto degli adempimenti previsti dal protocollo sanitario federale – l’intero gruppo squadra è stato sottoposto a test sierologico, risultato negativo per tutti: regolare via libera dunque per tutti i ragazzi di mister Panico in vista del primo impegno ufficiale della stagione. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.00, dirigerà il match Edoardo Papale di Torino, coadiuvato da Emanuele Fumarulo di Barletta e Andrea Maria Masciale di Molfetta.

Claudio Sole