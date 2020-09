Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Il match previsto per oggi al Pisicchio è stato rinviato al 7 ottobre

Alcuni casi di coronavirus riscontrati tra i giocatori del Lavello. Sarebbe questa la causa del rinvio del match tra Lavello e Molfetta della prima giornata di campionato di Serie D, previsto per oggi alle ore 15.00 allo stadio Pisicchio.

Su richiesta del Lavello, in ottemperanza alle indicazioni del protocollo Asl e della task force coronavirus, la LND ha comunicato che la partita in programma questo pomeriggio non si disputerà. È stata rinviata al 7 ottobre 2020.