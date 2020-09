Tre reti con la doppietta di Nolè regalano la vittoria ad un Francavilla caparbio

Grazie alle reti di Navas e ad una doppietta del capitano Nole, autore di una gara sontuosa, il Francavilla si mette in tasca i primi tre punti della stagione. In un Fittipaldi senza spettatori a causa dell'emergenza Coronavirus, il team di Ranko Lazic ha dovuto faticare non poco contro un Portici che ha venduto cara la pelle, passando addirittura in vantaggio alla mezz'ora circa, precisamente al 28' con Savarise sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il primo tempo vede gli ospiti in avanti, ma il Francavilla ha avuto almeno un paio di buone occasioni per andare in rete.

Nella ripresa i padroni di casa pareggiano subito i conti al 2' con Navas. Passano appena due minuti e i sinnici mettono a segno al 4' la rete del vantaggio con Nolè, con un gran tiro dai venti metri. Un uno-due formidabile del Francavilla che mette la freccia del sorpasso. Al 30' ancora Nolè che si invola verso la porta avversaria e non fallisce la rete del 3-1. Nel finale di tempo prima una espulsione di Pagano che lascia il Francavilla in dieci, poi in pieno recupero al 46' Maione dal dischetto segna il definitivo 3-2 per il Portici. Nove minuti di recupero non bastano ai ragazzi di mister Panico per ristabilire la parità. Il Francavilla vince e festeggia, il Portici si morde le mani. Prossimo impegno in campionato per i sinnici in trasferta a Molfetta.

FC FRANCAVILLA – PORTICI 3-2

FC FRANCAVILLA (3-5-2): Cefariello; Cabrera, Pagano, Di Ronza; Morleo (29’st Pisanello), Petruccetti, Galdean, Navas, Nicolao; Nolè (39’st Caponero), De Marco (45’st Ancinelli). A disp.: Chingari; Buonocore, Ferrajuolo, Tedesco, Tarantino, Gialdino. All.: Lazic

PORTICI (3-5-2): Schaeper; Arpino, Savarise, Donnarumma (42’st Marigliano); Vitiello, Nappo, Illuminato, De Martino (21’st De Luca), Carnevale (21’st Grieco); Onda, Maione. A disp.: Santangelo, Avella, Mazza, Del Gaudio, Di Lorenzo, Sorrentino. All. Panico

ARBITRO: Papale di Torino (assistenti: Fumarulo-Masciale)

RETI: 28’pt Savarise (P), 2’st Navas, 4’st e 30’st Nolè, 46’st rig. Maione (P)

NOTE: Ammoniti: Morleo, Cabrera (F); Vitiello (P). Al 44’st espulso Pagano (F) per doppia ammonizione. Angoli: 2-7. Rec.: 2’pt; 9’st.

Claudio Sole