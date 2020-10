Sfida entusiasmante tra due squadre vogliose di fare bene per la vittoria finale

Quest'oggi sul rettangolo di gioco dello stadio "Nunzio Fittipaldi" sfida tutta lucana tra i padroni di casa del Francavilla e il Lavello. Derby che giunge alla quarta giornata di andata del campionato di Serie D. Il Lavello guidato in panchina da Karel Zeman figlio d'arte del famoso tecnico boemo, arriva in riva al Sinni con sei punti in classifica in compagnia proprio dei sinnici. Un match che si annuncia molto combattuto e che vedrà entrambe le formazioni battagliere in campo per accaparrarsi i tre punti in palio.

Il Francavilla è reduce dalla vittoria di Cerignola ed ha tutta l'intenzione di proseguire sulla scia positiva, ecco perchè il tecnico serbo Ranko Lazic in settimana ha chiesto al suo gruppo tanta grinta e concentrazione per questo primo importante appuntamento della stagione. Fischio d'inizio fissato per le ore 15.00. La direzione della gara è affidata al signor Marco Menozzi di Treviso, coadiuvato dagli assistenti Antonio Paradiso di Lamezia Terme e Michele Decorato di Cosenza.

Claudio Sole