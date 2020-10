Quattro reti per un match che ha regalato emozioni ed ha visto gli ospiti per primi in vantaggio

Goal e spettacolo nel primo derby lucano di Serie D terminato 2-2. La cronaca: al 12’ gran tiro dal limite di Liurni per il Lavello e Chingari devia la palla sul fondo. Al 18’ la prima conclusione del Francavilla con Sellitti e la palla va alta. Al 25′ azione insistita di Liurni in area, che supera due avversari e batte Chingari in uscita. Al 26′ ancora Liurni, calcia in porta e Di Ronza devia la palla sopra la porta. Al 28′ ancora ospiti pericolosissimi con un tiro di Burzio che batte a colpo sicuro e Pagano salva sulla linea. Il Lavello sulla sinistra crea i maggiori pericoli al Francavilla, che alla mezz’ora va al tiro con Galdean ma non coglie la porta. Al 38′ contropiede del Francavilla con Nolè che serve la palla sulla destra per l’accorrente Morleo ma il tiro va fuori. Al 40′ cross dalla trequarti per il Lavello per la testa di Burzio che si avvita, colpisce la palla e Chingari devia la palla. Al 45′ Liurni, dalla destra effettua un tiro cross rasoterra che attraversa tutta l’area e viene deviato sul fondo.

Un minuto dopo annullato un gol al Francavilla per un presunto fuorigioco. Nella ripresa, sinnici più pimpanti: al 2′ tiro dal limite di Navas, su assist di Galdean e la palla va alta. Al 3′ cross del neo entrato Caponero, la palla arriva a Nolè che calcia a botta sicura e Carretta devia la palla con i piedi. All’8′ pareggio del Francavilla: azione caparbia del neo entrato Caponero, che scodella la palla al centro, Carretta tenta di bloccare la palla, la perde, Nolè è lesto a rubarla, salta un avversario e piazza la sfera all’angolino basso alla sinistra del portiere. Un minuto dopo arriva il raddoppio con il neo entrato Cappiello che e abile a ribattere la palla in rete dopo una bella azione. Il Lavello va vicino al pareggio con Longo e la palla sbatte all’incrocio dei pali. Al 18′ palo di Dell’Orfanello. Al 31′ il pareggio del Lavello: cross dalla destra di Burzio per l’accorrente Longo che calcia a rete. Nel finale, i sinnici chiedono un rigore per un fallo su Nolè ma l’arbitro fischia un presunto fuorigioco.

FRANCAVILLA IN SINNI – LAVELLO 2-2

FRANCAVILLA IN SINNI: Chingari, Di Ronza (1’st Caponero), Nicolao, Galdean, Pagano, Cabrera, Sellitti (5’st Cappiello), Navas, Pisanello (36’st Tarantino), Nolè, Morleo. A Disp. Cefariello, Buonocore, Tedesco, Dopud, De Marco, Petruccetti. All. Lazic.

LAVELLO: Carretta, Dell’Orfanello (25’st Corna), Vitofrancesco, Bruno, Longo, Burzio, Herrera, Liurni (25’st Ouattara), Garcia, Giunta, Mercuri. A Disp. Nunziata, D’Italia, Coulibaly, Indelicato, Jawara, Brunetti, Tavarone. All. Zeman.

ARBITRO: Paradiso di Lamezia Terme.

RETI: 25’pt Liurni, 8’st Nolè, 11’st Cappiello, 31′ Longo.

NOTE: Giornata nuvolosa, terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Pagano, Navas, Dell’Orfanello, Herrera, Caponero. Rec.: 1’pt; 5’st.

Rocco Sole