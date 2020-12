Una sconfitta che brucia per i rossoblu che incassano due reti

Al Romeo Menti Juve Stabia- Potenza 2-0. Le parole di Eziolino Capuano alla vigilia dell’incontro sono state:giocheremo senza vari calciatori ma non ho mai cercato alibi e queste sono cose che fanno parte del calcio ma spero che la fortuna ci assista. L'importante è riportare il santo in chiesa quando pesa tanto per la fatica dei portatori al termine della processione". Potenza con il 3-4-2-1, rientraConson in difesa insieme a Boldor e Zampa, centrocampo con Coccia, Coppola, Sandri, Panico e Ricci , Compagnon da primo minuto a supporto della punta Cianci. Modulo di attacco 4-3-3 per la Juve Stabia: Padalino mette in panchina i due ex rossoblù Golfo e Ciccio Ripa in avanti Fantacci e Francesco Orlando sulle linee esterne,punta Romei.Ancora fuori, per la Juve Stabia, i laterali difensivi, gli infortunati Rizzo e Lia (Nuovamente alla box dopo il lungo stop che lo ha tenuto fuori per gran parte della stagione) e lo squalificato Garattoni, oltre al centrale Mulè. Palla al centro e Potenza subito in avanti alla ricerca del vantaggio. Al 19’ gran tiro dalla distanza di Zampa, si supera Tomei mettendo in angolo. Prima grande occasione della partita per i lucani.

Un Minuto dopo è il turno di Coppola e poi Boldor ad impensierire la retroguardia di casa ma con esito non soddisfacente. Potenza sempre nel centrocampo avversario: al 21’ salvataggio di Troest su una punizione molto ben battuta dal Potenza. Ricci inganna tutti servendo Coppola ma il capitano non riesce a girarsi al meglio e viene chiuso in angolo. Juve Stabia che controlla e riparte sugli esterni con Fattacci e Orlando. Al 26’ azione dubbia in area di rigore del Potenza: Romero viene messo giù ma l’arbitro da fallo per il Potenza.Ma un minuto dopo al 31’ padroni di casa in vantaggio: Fantacci con un passaggio filtrante versoFrancesco Orlando che entra in area e batte in diagonale Marcone con la palla che gli passa sotto le gambe. Doccia fredda per i lucani che fino ad allora meritavano il vantaggio. Uno svantaggio dovuto ad un errore di Conson che offre l’assist proprio all’esterno Fattacci che non ci pensa un secondo ad appoggiare ad Orlando finalizza in rete l’azione.Potenza che aggredendo le linee esterne delle vespe ma senza costrutto. Primo tempo si chiude con il vantaggio della Juve stabia con il quarto d’ora finale fatale ai lucani. Seconda di frazione Potenza in avanti alla ricerca della parità. Al 51’ sostituzione per i lucani: esce Coppola entra Viteritti. Cambio tattico per Capuano: dal 3-4-2-1 al 4-3-3 con Coccia che retrocede in difesa e con il tridente di attacco Cianci,Viteritti e Compagnon. Al 12’ si fa male Cianci che esce, al suo posto Volpe. Potenza senza attaccante di ruolo.

Ancora una tegola per i lucani con tre attaccanti infortunati: Baclet, Salvemini e ora Cianci. Potenza che alza il baricentro: al 60 tiro pericolosissimo di Zampa che lambisce il palo alla destra di Tomei. Occasione dei lucani per pareggiare. Al 69’ la Juve Stabia effettua due sostituzioni: entra Bubas ex Vibonese e Ripa ex Potenza al posto di Romeno e Orlando. Al 78’ raddoppia la Juve Stabia, solito errore difensivo: Ripa si libera bene sulla destra e fa partire un bel cross su cui si avventa Bubas e deposita in rete. Un goal nato dal un fallo laterale a favore dei lucani. Partita che si innervosisce con Zampa e Juliano che si avventano contro alcuni giocatori di casa. L’incontro finisce dopo quattro minuti di recupero con la vittoria della Juve Stabia. Soliti errori in difesa e sbagliate ripartenze per i lucani che dovranno rivedere molte cose. Sabato prossimo al Viviani arriva il Catania e il Presidente Caiata non potrà non fare una seria riflessione.

JUVE STABIA-POTENZA 2-0

JUVE STABIA: Tomei, Scaccabarozzi, Codromaz, Troest, Allievi, Bovo, Berardocco, Vallocchia, Fantacci (84' Golfo, 92' Guarracino), Romero (69' Ripa), Orlando (69' Bubas). A disp.: Lazzari, Russo, Bentivenga, Volpicelli, Oliva. All.: Pasquale Padalino.

POTENZA: Marcone, Conson, Boldor, Zampa, Coccia, Coppola (51' Viteritti), Sandri (78' Iuliano), Panico, Compagnon, Ricci, Cianci (55' Volpe). A disp.: Santopadre, Brescia, Lauro, Iacullo, Nigro, Fontana, Di Somma, Spedalieri, Lorusso. All.: Ezio Capuano.

Arbitro: Cristian Cudini di Fermo (Riccardo Pintaudi di Pesaro e Mattia Politi di Lecce)

Marcatori: 32' Orlando (J), 78' Bubas (J)

Note: Ammoniti: 25' Coppola (P), 63' Troest (J), 67' Sandri (P), 73' Viteritti (P), 90' Zampa (P), 90' Ripa (J); Recuperi: 0' pt; 4' st.