Big match domani pomeriggio allo stadio "Nunzio Fittipaldi" tra Francavilla e Sorrento. Una gara che si annuncia entusiasmante e combattuta tra due formazioni che faranno di tutto per mettersi in tasca l'intera posta in palio. Non sarà semplice per entrambe, ma di sicuro ci sarà da divertirsi. I campani sono in testa alla classifica del girone H con 16 punti, i sinnici invece, sono in piena zona play-off con 11 punti.

L'ultima apparizione casalinga per il team di mister Lazic risale alla brillante vittoria contro il forte Bitonto. Per la capolista altro impegno contro una formazione lucana, dopo la rocambolesca sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Lavello per 3-4. Il sodalizio di patron Cupparo invece è reduce dallo 0-0 contro la Puteolana. Tra i convocati del Francavilla il nuovo arrivato Stefan Vukmirovic, centrocampista dalle buone doti agonistiche. Fischio d'inizio fissato per le ore 14.30. A dirigere l’incontro sarà Matteo Campagni di Firenze, coadiuvato da Gianluca Pischedda di Torino e Ayoub El Filali di Alessandria.

Claudio Sole