Alla rete del vantaggio di Nole risponde nel finale Cacace

Viene beffato nel finale il Francavilla nel big match contro la capolista Sorrento. Alla rete di Nolè al primo minuto di gioco risponde in pieno recupero Cacace. Uno scontro al cardiopalma che ha divertito i pochissimi presenti al Nunzio Fittipaldi, chiuso al pubblico per le note vicende legate al Covid-19.

Padroni di casa in vantaggio al primissimo affondo con Nole al primo minuto di gioco, a segno su calcio di rigore, concesso dal direttore di gara per atterramento in area di Caponero. Ma la gara ha dell'incredibile, visto che gli ospiti, in svantaggio per l’intera partita, trovano il gol del pareggio su calcio di rigore con Cacace, che deposita in rete la respinta del portiere Cefariello che neutralizza il tiro di Liccardi.

FRANCAVILLA IN SINNI - SORRENTO 1-1

FRANCAVILLA IN SINNI: Cefariello, Caponero, Nicolao, Galdean, Pagano Cabrera, Morleo (37’st Petruccetti), Navas, Tarantino (35'st Tedesco), Nolè (25'st Di Ronza), Aleksic (19'st Cappiello) A Disp. Chingari, Vukmirovic, Fanelli, Pisanello, Sellitti. All. Lazic.

SORRENTO: Scarano, Gargiulo (31'st (Maranzino), Masullo, La Monica (46'st Costantino), Cacace, Mezavilla, Somma, Camara, Gargiulo (31'st Procida), Maranzino (17'st Cassata), Liccardi. A Disp. Oliva, Cesarano, Terminello, Stefanski, Costantino, Starita, D'Angelo, Procida. All. Fusco.

ARBITRO: Campagni di Firenze.

RETI: 2'pt Nolè (Rig.), 43'st Cacace.

NOTE: Giornata nuvolosa, terreno di gioco in buone condizioni. Al 21’st espulso Cabrera per presunte proteste e al 45’st Navas e, Aleksic dalla panchina. Ammoniti: Cacace, Nolè, Gargiulo, Somma, Cappiello. Rec.: 2'pt; 4'st. Angoli: 6 a 4 per il Francavilla in Sinni.