Un pareggio su un campo reso pesante dalla pioggia che consegna un punto a testa

Solo un pari nel match tra Gravina e Francavilla. Su un campo reso pesante dalla pioggia, contro un avversario tenace, i padroni di casa non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 nonostante diverse occasioni create. Francavilla che era privo di Nolè, ha tenuto bene il campo contro un avversario deciso e mai domo.

Ricordiamo che i sinnici erano reduci dalla sconfitta interna patita per mano del Brindisi, con questo punto il Francavilla resta a metà classifica con 13 punti all'attivo. La squadra di mister Ranko Lazic in trasferta ha dimostrato di essere vulnerabile, non riuscendo a mettere a segno più di una rete, in tutte le cinque partire finora disputate lontano dal "Nunzio Fittipaldi".

CLASSIFICA



Casarano 22

Az Picerno 19

Sorrento 19

Taranto 18**

Lavello 17*

Team Altamura 17

Nardò 16

Fidelis Andria 15*

Brindisi 15* (-2)

Portici 13

Francavilla 13

Molfetta 12*

Audace Cerignola 12

Bitonto 12

Real Aversa 11

Gravina 9*

Fasano 6**

Puteolana 6*

(* una partita in meno)

(** due partite in meno)

Da recuperare: Gravina-Fasano (5ª giornata); Brindisi-Molfetta (7ª giornata), Lavello-Puteolana, Taranto-Fasano (10ª giornata), Taranto-Fidelis Andria (11ª giornata).