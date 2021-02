La rete di Rosso regala ai campani la vittoria e tre punti d’oro

Al Pinto Casertana – Potenza 1-0. Casertana che riscatta subito il brutto K.o. di Foggia con il Potenza che cercava una vittoria che manca dallo scorso 10 gennaio dopo il bel pareggio con il Palermo. Guidi ritrova dal primo minuto Konate al posto dello squalificato Buschiazzo mentre c'è la prima da titolare per Rosso. L'ex-Brescia messo sulla destra del tridente con Castaldo, anche lui al ritorno da titolare con Turchetta. Tre novità anche per Eziolino Capuano sempre con il suo classico 3-5-2: Sepe torna nella difesa a tre con Gigli e Conson mentre sulla fascia mancina c’è Panico, presente nella seconda parte della sfida contro il Palermo. In mezzo Sandri in luogo di Bucolo, in panchina ma acciaccato dopo l'incidente di sabato, in tandem inedito davanti formato da Salvemini e la classe 2002 Volpe. Dalla panchina Romero e i nuovi acquisti. Padroni di casa meglio nel primo tempo che meritano il vantaggio ed hanno sfiorato il raddoppio in alcune circostanze.

Il clou della partita sta tutto nel minuto 21’: quando l'esterno d'attacco Rosso sfrutta un passaggio in profondità di Izzillo e batte Marcone. Lo stesso Izzillo ci riprova in altre due circostanze, ma è impreciso. Potenza che si vede soltanto al 44' con Ricci che sfiora di poco la traversa. Seconda frazione con i lucani alla ricerca del pareggio, ma la squadra di Capuano ha poche idee che concretizza con difficoltà tanto da farsi vedere dalle parti del portiere della Casertana solo al 74’ con un colpo di testa di Gigli. Finale incandescente per il Potenza che tenta l'assalto finale, ma la Casertana regge il muro e si mette a più 7 sulla zona play-out. Potenza che resta nella zona rossa della classifica e domenica arriva al Viviani il Foggia saranno necessari nervi di acciaio per portare a casa punti pesanti

CASERTANA-POTENZA 1-0

CASERTANA (4-3-3): Avella, Santoro, Izzillo (73' Matese), Castaldo (46' Cuppone), Rosso (94' Rillo), Carillo, Hadžiosmanović, Turchetta (92' Polito), Icardi, Konate, Del Grosso. A disp: Dekić, Zivkovic, R. Matos, Varešanović, De Lucia, Pacilli, Longo. All: Federico Guidi.

POTENZA (3-5-2): Marcone, Panico, Sandri (46' Romero), Conson (46' Nigro), Coccia, Ricci, Gigli, Salvemini, Coppola (64' Di Livio), Volpe (64' Bruzzo), Sepe.

A disp: Santopadre, Brescia, Noce, Lauro, Fontana, Di Somma, Bucolo, Cavaliere. All: Ezio Capuano.

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma 1 ( Paolo Laudato di Taranto e Gianluca Matera di Lecce).

Marcatori: 21' Rosso (C)

Ammoniti: 35' Panico (P), 52' Rosso (C), 68' Turchetta (C), 71' Konate (C), 83' Avella (C).

Oreste Roberto Lanza