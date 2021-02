Una scelta pensata e attentamente ragionata fanno sapere dalla società

Il dopo Capuano si chiama Fabio Gallo, contratto fino a Giugno ed in caso di salvezza prolungamento per la prossima tornata agonistica. La Società del Potenza Calcio conferma l’arrivo di un allenatore che l’anno scorso ha allenato la Ternana attuale capolista del girone C. Rivoluzione dunque in casa rossoblù con un nuovo staff tecnico. A disposizione di mister Fabio Gallo infatti nel ruolo di allenatore in seconda ci sarà Giacomo Ferrari, ex calciatore di Modena in Serie A e Albinoleffe in B e vice allenatore in Serie D con Monza, Pro Sesto e Lecco. Al Sud Ferrari ha lavorato invece a Monopoli come secondo di mister Scienza due anni fa. Per quanto riguarda il preparatore atletico resta da chiarire se rimarrà in seno al Potenza il professor Romano mentre appare confermato Andrea Santarsiero. Il nuovo preparatore atletico del Potenza dovrebbe invece essere Massimiliano Botto.

Il nuovo match analyst del Potenza invece sarà Lorenzo Giunta. Sembra che con sé mister Gallo porterà anche un nuovo allenatore dei portieri e cioè Maurizio Rollandi anche se pare che alla fine rimarrà con lo stesso ruolo anche Giuseppe Catalano. Una scelta pensata e attentamente ragionata fanno sapere dalla società cercando di riportare tranquillità nell’ambiente con la necessità primaria di uscire dalla zona rossa facendo risultati nell’immediato arrivando alla salvezza quanto prima. Le prime parole del nuovo mister: è arrivato il momento di fare risultati e vincere finalmente una partita in rosso-blu. Ora l’attenzione è rivolta al difficile incontro di domenica con il Foggia, sesto in classifica, a 16 punti di lunghezza dal Potenza e con 26 goal fatti, ben 21 subiti e appena 9 partite vinte e 6 perse. Un dato su cui riflettere per il Potenza che con la giusta cattiveria potrebbe inanellare un risultato positivo.

Oreste Roberto Lanza