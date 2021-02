Per lui si tratta di un ritorno alla guida del Potenza calcio dopo la breve parentesi del campionato 2015/16

Il dopo Capuano si chiama Massimo Agovino. La Società del Potenza Calcio conferma il ritorno in Rossoblù di Mister Massimo Agovino e domani il trainer campano dirigerà il primo allenamento sull'erba del Viviani supportato da Andrea Santarsiero come preparatore atletico e da Giuseppe Catalano che fungerà da preparatore dei portieri. Classe 1967, nativo di Sant'Anastasia in provincia di Napoli, il neo allenatore approda al Potenza con percorso professionale ricco di esperienze e significativi risultati sportivi.

Timoniere di squadre ambiziose e di alto livello come Sorrento, Savoia, Cavese, Terracina, Grosseto e Nuorese tra le altre. Nel vicino Molise tappe all’Olympia Agnonese ed all’Atletico Trivento. Nelle ultime due stagioni ha guidato il Giugliano, vincendo il campionato di Eccellenza campano e classificandosi terzo nell’ultimo affrontato in Serie D, alle spalle della corazzata Palermo e del Savoia. Agovino è pronto a riprendersi il Potenza dopo la breve parentesi del campionato 2015 /2016 proprio in terra lucana con risultati non proprio soddisfacenti. Animatore del 4-3-3 che non disdegna tatticamente il 4-4-2 verificando i giocatori a disposizione.

Una scelta pensata e attentamente ragionata fanno sapere dalla società cercando di riportare tranquillità nell’ambiente con la necessità primaria di uscire dalla zona rossa facendo risultati nell’immediato arrivando alla salvezza quanto prima. Le prime parole del nuovo mister: è arrivato il momento di fare risultati e vincere finalmente una partita in rosso-blu. Ora l’attenzione è rivolta al difficile incontro di domenica con il Foggia, sesto in classifica, a 16 punti di lunghezza dal Potenza e con 26 goal fatti, ben 21 subiti e appena 9 partite vinte e 6 perse. Un dato su cui riflettere per il Potenza che con la giusta cattiveria potrebbe inanellare un risultato positivo.

Oreste Roberto Lanza