È stato stroncato all'età di 50 anni dalla Sla che non gli ha dato scampo

Aveva 50 anni Leonardo Volturno, storico capitano del Potenza negli anni ‘90 in Serie D con poco più di duecento presenze con la maglia rossoblù. Una colonna del calcio di città anche con le altre due formazioni, la Cus e Asc. Tante anche le sue apparizioni in diverse formazioni lucane, con la Fc Francavilla nella stagione 2004/05 con la storica promozione in Serie D. Aveva vestito anche le maglie dell'Avigliano e dell'Angelo Cristofaro, dove chiuse la carriera calcistica in Serie D all'età di 42 anni.

Ha combattuto con la Sla. Se n’è andato in silenzio, circondato dall’affetto e dalle cure della moglie Anna e dei figli Daniele e Cristian. Tanti i messaggi di affetto da parte di molte società di calcio lucane, per un uomo dall'animo buono e sempre corretto sul rettangolo di gioco.