Dopo l'esonero di mister Ciro Ginestra, avvenuto nella giornata di ieri, la società dell'AZ Picerno, formazione che milita nel campionato di Serie D girone H ha deciso di affidare gli allenamenti della prima squadra all’allenatore Antonio Palo.

Il tecnico già da due anni fa parte dello staff tecnico della prima squadra. Tra le sue esperienze, anche quella di allenatore in seconda in Lega Pro con il Pisa, Siracusa e Picerno. Ricordiamo che il Picerno occupa il quarto posto in classifica con 29 punti, a sole tre lunghezze dalla vetta occupata dal Casarano.