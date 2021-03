Grazie alla doppietta di Baclet i lucani si mettono in tasca tre punti d'oro su un campo difficile

Al San Nicola Bari- Potenza 0-2. Sette punti in tre gare e due recuperi da giocare (Ternanae Cavese) il Potenza di Fabio Gallo, arriva al “San Nicola” di Bari dell’ex Pietro Cianci con l’intento di proseguire la corsa per uscire dalla zona calda della classifica. Lucani che occupano la 16.a posizione con 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte) reduci dalla vittoria per 2-1 contro la Turris. Bari terzo con 52 punti (15 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte), reduce da 2 vittorie consecutive contro Foggia (1-0) e Juve Stabia (0-2). Potenza con il 4-3-1-2: Marcone tra i pali, Coccia e Sepe (ex Nardò, in questa stagione) i laterali, con Gigli e Di Somma centrali. In mediana Coppola, Bucolo e Zampa. Davanti Di Livio a supporto di Mazzeo e Baclet. Pugliesi con il 4-3-3, con Marras, Antenucci e D’Ursi alle spalle di Cianci, in difesa Perrotta e Minelli al centro, con Celiento e Sarzi Puttini Lollo.

Pronti e via. Dieci minuti e Potenza in vantaggio. Al 10’ mano di Celiento in area e l’arbitro Di Graci di Como assegna il rigore ai lucani. Dal dischetto Baclet che porta in vantaggio il Potenza. Ancora lucani in avanti: al 28’Mazzeo colpisce di testa da buona posizione su cross di Di Livio. Potenza che insiste sulle corsie laterali e Bari che fatica a costruire occasioni importanti. Al 34’ lucani raddoppiano: azione di prima del Potenza, con una serie di tocchi Mazzeo e Baclet davanti al portiere con l'ex-Livorno che serve il francese, il quale deve solo depositare nella porta sguarnita. Al 39′ si fa vedere il Bari: Antenucci prova un tiro da fuori area, Marcone si fa trovare pronto e devia in calcio d’angolo. Al 44’ occasione del Bari: D’Ursi non riesce a deviare in rete da due passi il tiro di Antenucci. Un minuto di recupero e tutti negli spogliatoi con il vantaggio del Potenza. Ripresa, Potenza senza Coppola, al suo posto Sandri, uscito per infortunio e con il Bari che cerca di farsi vedere dalle parti di Marcone. Bari che cerca con veemenza di accorciare il risultato. Al 58’ errore di Antenucci da un metro dalla linea di porta, con lo specchio libero della porta, tira centralmente favorendo l’intervento di Marcone. Poco dopo l’attaccante ci riprova da fuori, ma è ancora attento Marcone in due tempi. Potenza che gestisce al meglio le continue folate dei pugliesi sulla propria linea di centrocampo cercando le ripartenze sulle corsie esterne. Bari che cerca in tutti i modi di espugnare la difesa lucana senza riuscirci, sale il nervosismo. Al 90’ Bari in dieci: espulso Marras per doppia ammonizione. Dopo cinque minuti di recupero tutti negli spogliatoi. Vittoria da brividi per i lucani che dopo quella di Teramo portano a casa tre punti meritati soprattutto in casa di una grande squadra destinata a giocarsi le carte per la promozione in serie B.

Da stasera lucani fuori dalla zona play-out e con morale alle stelle per un risultato che ha sorpreso perfino il presidente Salvatore Caiata. Potenza a nove lunghezze dalla zona Play-off, si può dire? Con Fabio Gallo in panchina tutto è possibile. Bari con poca concentrazione e convinzione, confusi e poco compatti a centrocampo e in difesa, non riescono a sopraelevarsi rispetto ai lucani. Eppure in settimana il mister Carrera aveva detto di andare a mille rispetto all’Avellino.

BARI-POTENZA 0-2

BARI (4-3-3): Frattali, Celiento, Minelli, Perrotta, Sarzi, De Risio, Lollo (70' Bianco), Marras, Antenucci, D’Ursi (57' Rolando), Cianci. A disp: Marfella, Fiory, Di Cesare, Dargenio, Rutigliano, Candellone, Pinto, Colaci, Semenzato, Mercurio. All: Massimo Carrera.

POTENZA (4-3-1-2): Marcone, Coccia, Mazzeo (76' Conson), Gigli, Baclet (61' Salvemini), Zampa, Di Livio (76' Volpe), Coppola(47' Sandri), Di Somma, Bucolo, Sepe. A disp: Santopadre, Noce, Panico, Romero, Lauro, Nigro, Fontana, Cavaliere. All: Fabio Gallo.

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como (Giuseppe Pellino di Frattamaggiore e Amedeo Fine di Battipaglia)

Marcatori: 10' rig. Baclet (P), 34' Baclet (P)

Note :Ammoniti: 17' Di Somma (P), 52' Celiento (B), 63' Marras (B), 90' Sandri (P);Espulsi: 90' Marras (B);Recupero: 1' pt, 5' st.

Oreste Roberto Lanza