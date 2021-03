Pochi giorni fa il presidente della Figc Gravina è intervenuto sulla questione

Sono soltanto quattro le formazioni favorevoli alla ripresa del campionato di calcio di Eccellenza lucana, ovvero: Melfi, Grumentum Matera, Ripacandida e Montescaglioso. Il responso sulla decisione da parte delle società per la ripartenza del campionato è arrivato nella giornata di ieri dopo che sulla questione, pochi giorni fa, il presidente della Figc Gravina, è intervenuto per le categorie regionali, comunicando la ripresa della sola Eccellenza, in un format che non prevede la retrocessione.

Le squadre contrarie invece sono: Castelluccio, Vultur, Pomarico, Ferrandina, Policoro, Brienza, Latronico, Paternicum, Real Senise, Moliterno, Real Tolve e Elettra Marconia. In caso di ripartenza, ma a questo punto improbabile, si andrebbe incontro ad un torneo con partite di andata e ritorno e promozione in D per la prima in classifica. I club non partecipanti manterranno la categoria ma saranno costretti al pagamento dell’intera quota di iscrizione stagionale. La seconda classificata potrà procedere a presentare la domanda di ripescaggio.