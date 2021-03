Alla ripresa i potentini saranno impegnati sul campo del Bisceglie

Settimana di riposo per la PM Volley Potenza che tornerà in campo direttamente nel week-end del 20 e 21 marzo. Nel campionato di Serie C femminile girone A niente scontro diretto per la PM Asci Potenza che non partirà alla volta di Bisceglie a causa di un caso di positività che ha colpito il team dello Sportilia Volley Bisceglie, niente scontro al vertice dunque che sarà rinviato a martedì 23 marzo con prima battuta fissata alle ore 20:00.

Per le ragazze guidate dai tecnici Telesca e Cameriero il campionato riprenderà regolarmente per il sesto turno sabato 20 marzo sempre a Bisceglie ma questa volta ospiti della Star Volley. Si ferma per una settimana il Campionato di Serie C maschile girone A con la P2M En&Gas Potenza di coach Michele Miglionico e del dirigente Vincenzo Palicio che scenderà nuovamente in campo domenica 21 marzo in casa della capolista Volley Club Grottaglie.