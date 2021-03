Per i lucani mercoledì delicato incontro al Partenio contro l’Avellino

Al Viviani Potenza- Vibonese 2-2. Partita importante, quella con i calabresi, per questo che mister Gallo non vuole farsi sfuggire l’occasione di continuare a muovere la classifica. 4-3-1-2 per i lucani con Marcone tra i pali centrali Di Somma e Gigli, esterni Sepe a sinistra e Coccia a destra. In mezzo al campo Zampa e Bucolo, Sepe e Di Livio, confermatissimo dopo la bella prestazione di Bari, Baclet e Mazzeo in attacco. Il Quindici novembre del 2020, la Vibonese, appena uscita dall’incubo Covid, batteva al Luigi Razza, il Potenza grazie a una rete nel finale del centrocampista Ambro., A distanza di quattro mesi la situazione è cambiata, in peggio per la Vibonese e in meglio per il Potenza: su entrambe le panchine c’è un nuovo allenatore, ma con 17 punti conquistati nelle ultime dieci giornate, i lucani hanno sorpassato l’undici affidato a Roselli e devono anche recuperare due partite. Pronti, via. Il primo affondo è dei lucani all’8’: Coccia prova a mettere in mezzo un traversone basso. Facile la respinta per i calabresi. Quattro minuti dopo si fa vedere la Vibonese. Al 12’ occasione Vibonese: Ciotti mette bene in mezzo un cross alto, in area svetta Plescia: il suo colpo di testa è centrale.

Al 17’ Potenza vicino al vantaggio: sulla punizione conseguente al fallo di Redolfi va Mazzeo: il suo mancino sfiora il palo alla destra di Marson, dando l’illusione ottica del gol. Potenza che insiste sulle corsie laterali creando scompiglio nell’area dei calabresi. Al 30’ però arriva la rete del vantaggio: fallo di mano in area del calabrese Sciacca e rigore per i lucani. Batte Baclet che spiazza Marson. Al 44’ occasione della Vibonese: punizione battuta da Laaribi, bravo Sciacca di testa, ma Marcone para attentamente. Sulla respinta corta Plescia spreca malamente da due passi. Dopo due minuti di recupero si va negli spogliatoi con il vantaggio dei lucani. Ripresa con i calabresi in attacco alla ricerca del pareggio. Al 49′ cade Plescia in area di rigore dopo un presunto contatto con Coccia: per l’arbitro Gualtieri di Asti non ci sono gli estremi per l’estrema punizione. Calabresi più incisivi, aggrediscono le linee laterali dei lucani. Al 58’ arriva il rigore per la Vibonese: fallo di mano di Sepe che viene espulso per doppia ammonizione. Dal dischetto l’ex del Torino Parigini non sbaglia. Vibonese che pareggia. Mister Fabio Gallo mette dentro panico al posto di Di Livio per dare più profondità sulle fasce. Calabresi più concreti. Al 63’ ancora un occasione per la Vibonese: Ambro serve perfettamente Plescia in area, che a due passi da Marcone palla altissima. Al 69’ mister Gallo mette dentro Salvemini al posto di Baclet, forze fresche in attacco per trovare uno sbocco per ritrovare il vantaggio.

Potenza che riconquista la linea di centrocampo con palla più rapida sulle fasce laterali. Al 75’ Potenza in vantaggio: tiro da centrocampo di Bucolo che arriva su i piedi di Coccia, che nel tentativo di mettere in mezzo la sfera trova la deviazione fortuita di Mahrous. Palla che finisce in rete alle spalle di Marson. Al 77’ dentro Volpe e Coppola , fuori Zampa e Mazzeo. Lucani più coperti a centrocampo. All’81’ si ristabilisce la parità numerica in campo: espulso Pugliese. Calabresi che insistono e nel primo minuto, dei cinque concessi, Vibonese pareggia. Al 91’ rete di La Ragione che sugli sviluppi di un corner addomestica la sfera col destro e fulmina Marcone con un ottimo diagonale. Dopo cinque minuti di recupero finisce una partita dove il Potenza avrebbe meritato qualcosa in più. Un Potenza che spreca al 90’ una grande occasione di chiudere l’incontro con Salvemini, Marson si oppone. Potenza che ha dimostrato ancora una volta di esserci, buona prospettiva per affrontare i lupi di Avellino al Partenio mercoledì.

POTENZA-VIBONESE 2-2

POTENZA (4-3-1-2): Marcone, Coccia, Ricci, Mazzeo (77' Coppola), Gigli, Baclet (69' Salvemini), Zampa (77' Volpe), Di Livio (59' Panico), Di Somma, Bucolo, Sepe. A disp: Brescia, Noce, Sandri, Conson, Romero, Nigro, Fontana, Bruzzo. All: Fabio Gallo.

VIBONESE (4-4-2): Marson, Mahrous, Redolfi, Sciacca, Berardi (46' Parigi), Ciotti, Tumbarello (77' La Ragione), Ambro (73' Pugliese), Laaribi, Plescia (44' Fomov), Cattaneo. A disp: Mengoni, Murati, Falla, Di Santo, Bachini, Mancino, Vergara. All: Giorgio Roselli

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti. (Marco Belsanti e Marco Dentico di Bari).

Marcatori: 30' rig. Baclet (P), 58' rig. Parigi (V), 75' Aut. Mahrous (P), 91' La Ragione (V)

Note: Ammoniti: 43' Sepe (P), 52' Di Livio (P), 59' Zampa (P);Espulsi: 54' Sepe (P), 81' Pugliese (V); Recupero: 2' pt, 5' st.

Oreste Roberto Lanza