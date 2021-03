Send by email

A causa delle condizioni del terreno di gioco completamente innevato

La Lega Nazionale Dilettanti, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche in accordo tra le due Società, ha disposto il rinvio a lunedì 22 marzo della partita tra la Fc Francavilla e l'Az Picerno, valevole per il campionato di Serie D girone H, fissata per domani alle ore 14:30 allo stadio "Nunzio Fittipaldi".

La decisione è arrivata a causa delle condizioni del terreno di gioco completamente innevato ed impraticabile a causa delle precipitazioni nevose delle ultime ore.