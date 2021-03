Sconfitta per i lucani nel campionato Nazionale Primo Livello Serie C femminile del girone A

Prima sconfitta stagionale per la PM Asci Potenza che sul parquet del Paladolmen di Bisceglie deve arrendersi per 3-0 nei confronti della Star Volley. Una partita in salita per la PM Asci che ha incontrato alcune difficoltà di formazione non potendo contare su Giacomino e Pizzolla e che ha pagato nel corso dei tre set una serie di disattenzioni in fase di ricezione ed una fase di attacco poco incisiva. Il sestetto guidato da Massimo Telesca e dal vice Cameriero rimane in testa in classifica in coabitazione con Sportilia Bisceglie fermata dai casi Covid a cui si aggiunge anche la Star Volley a completare il terzetto a quota 12 punti. Nel primo set dopo una fase iniziale di equilibrio giocata punto a punto, la formazione di casa mette in difficoltà la PM Asci e incrementa il proprio punteggio portandosi sul +5 (12-7) costringendo coach Telesca a chiamare timeout.

Le indicazioni non sono sufficienti, Star Volley incrementa ulteriormente il punteggio costruendosi un vantaggio corposo fino al definitivo 25-13. Nel secondo parziale stesso copione, fase iniziale in equilibro con la Star Volley che allunga senza però scappare ma incamera comunque un vantaggio che le permette di amministrare il set. La PM Asci si dimostra più attenta rispetto al primo set ma non basta, ancora errori in ricezione che permettono alle biscegliesi di chiudere sul 25-19 e portarsi sul 2-0. Ottimo l'approccio nel terzo set per la PM Asci che scende in campo e va subito avanti 5-0 costringendo il tecnico di casa a chiamare timeout. Al rientro Bisceglie non demorde e recupera lo svantaggio trovando la parità a 12 con le potentine che vanno in difficoltà nella fase centrale del set. La PM Asci prova a reagire ma non riesce a trovare gli spazi per fare punti se non nelle battute finali quando i giochi sono praticamente chiusi, il parziale si chiude sul 25-19 e gara sul 3-0. Nel prossimo turno la PM Asci Potenza sarà impegnata sul teraflex della Palestra "E. Caizzo" di Potenza sabato 27 marzo contro Foggia Volley per l'ultima giornata del girone di andata.

Domenica 21 marzo scenderà in campo invece la P2M En&Gas di coach Michele Miglionico che per la quarta giornata del Campionato di Serie C maschile girone A sarà ospite della corazzata Volley Club Grottaglie, prima battuta fissata per le ore 18:00 sotto la direzione di gara dei signori Fiore e Merico.

STAR VOLLEY BISCEGLIE - PM ASCI POTENZA: 3-0 (25-13, 25-19, 25-19)

Arbitri: Peragine e Giangregorio.

STAR VOLLEY BISCEGLIE: Volpe, Todisco (L), Haliti (k), Gabriele, Lionetti, Romano, Gagliardi, Bausero, Silvestri, Gambardella, Altamura, De Nicolo. 1° all.: Maggialetti, 2° all.: Coronelli.

PM ASCI POTENZA: Giacomino n.e., Verrastro, Corbisiero, Zaccagnino, Muscillo, Pizzolla n.e., Telesca, Nolè, Di Camillo, Santangelo (L). 1° all.: Telesca, 2° all.: Cameriero.