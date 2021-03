Ottima prova del sestetto potentino che recupera una gara che si stava mettendo male

Il derby lucano della Serie C va alla P2M En&Gas Potenza che batte in rimonta 3-2 la Coop Master Matera. Prova di carattere del sestetto di coach Michele Miglionico e del dirigente Vincenzo Pacilio. Arrivano in classifica due punti preziosi che portano la P2M a quota 8 in classifica mentre il Matera va a quota quattro. Ottima prova del sestetto potentino che recupera una gara che stava andando su dei binari non facili, peccato solo per il finale dove la formazione materano ha veementemente contestato il punto finale di Calabrese del 15-13 accerchiando il seggiolone del primo arbitro. Nel primo set ottima l'iniziativa della P2M En&Gas che conduce tutto il parziale salvo lasciarsi raggiungere nella fase finale vanificando un vantaggio di +5 (16-11) e chiudendo ai vantaggi sul 27-25. Secondo parziale guidato dagli ospiti con la P2M che prova a rientrare ma Matera gestisce i punti accumulati chiudendo sul 22-25.

Decisamente da buttare il terzo set per Cuccarese e soci che giocano punto a punto solo la prima fase con la Coop Master che invece allunga e chiude con un netto 14-25. Nel quarto parziale arriva la risposta della P2M che inverte le sorti del precedente parziale guidando il set per tutta la sua durata e chiudendo sul 25-15 portando così le sorti al tie-break. Quinto set che si preannuncia infuocato con entrambe le formazioni che non vogliono lasciare nulla al caso, la P2M dopo una fase iniziale non perfetta (3-6) riesce a recuperare andando al cambio campo sul 7-8. Una volta ripresa la partita il sestetto di Miglionico è stato incisivo e determinante arrivando alle battute finali sul +3 (13-10) e chiudendo poi sul 15-13 che ha dato il via alle proteste vibranti di Chieco che fino a quel momento aveva condotto una gara sopra le righe macchiandola poi con nervosismo e proteste eccessive. Il girone di ritorno per la P2M En&Gas Potenza partirà sabato 10 aprile da Altamura con la sfida esterna in casa dell'Enfoservice.

Campionato Nazionale Primo Livello Serie C maschile - girone A

P2M EN&GAS POTENZA - COOP MASTER MATERA: 3-2 (27-25, 22-25, 14-25, 25-17, 15-13)

Arbitri: Petrozza e Sabia.

P2M EN&GAS POTENZA: Sergio (L1), Cuccarese (k), De Marca, Pacilio, Roberticchio, Coviello, Duino, Ferrenti, Stenta, Di Stefano, Calabrese, Cervellera, Martino, Cirillo (L2). All.: Miglionico.

COOP MASTER MATERA: Dicecca (L2), Monteleone P., Festa, Montemurro, De Stenta (k), Chieco, Di Bitonto, Monteleone L. (L1), Losacco, De Iudicibus, Cardinale, Parente, Larocca, Fabrizio. 1° all.: Giura Longo.