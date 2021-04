Send by email

Una vittoria importante che avvicina con decisione i sinnici alla salvezza diretta

Grazie a una rete di Leonetti e ad una doppietta di Aleksic il Francavilla batte tra le mura amiche la Puteolana per 3-0. Una gara che ha visto i sinnici molto determinati sin dalle prime battute, con gli ospiti che si sono dovuti arrendere alla veemenza dei ragazzi di patron Cupparo. Il match è stata anche l'occasione per festeggiare il tecnico serbo Ranko Lazic, che ha festeggiato con i rossoblu le cinquecento panchine. Un traguardo importante per il mister che ha un legame particolare con la cittadina sinnica, ma soprattutto con la famiglia Cupparo.

Per quanto riguarda il match invece il vantaggio dei padroni di casa si registra dopo soli nove minuti di gara con Leonetti che di testa concretizza nel migliore dei modi un calcio di punizione. I sinnici sono in palla. Prima della conclusione del primo tempo arriva il raddoppio con Aleksic sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 37'. Nella ripresa poi la terza ed ultima rete che porta ancora la firma di Aleksic al minuto 46. Con questa vittoria il Francavilla sale a quota 23 punti in classifica, avvicinandosi con decisione alla salvezza diretta.

Claudio Sole