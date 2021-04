Pareggio importante dei sinnici che domenica ospitano il Casarano

Stadio Italia Sorrento 1945- Fc Francavilla 2-2. Padroni di casa reduci dalla bruttissima sconfitta sul campo del Lavello, sinnici in palla con la ritrovata la vittoria dopo diversi turni di digiuno battendo in casa nettamente la Puteolana. Botta e risposta Liccardi-Cabrera nella prima parte di gara, poi una perla di Gargiulo regala il nuovo vantaggio ai rossoneri. Nella ripresa i lucani agguantano ancora il pari su calcio di rigore trasformato da Leonetti. Questa in sintesi il resoconto di un incontro emozionante con vari capovolgimenti di fronte. I lucani mai intimoriti hanno giocato l’incontro senza risparmiarsi e fino all’ultimo respiro pur di portare punti a casa utili per il loro cammino verso la salvezza che si fa sempre più concreta. Pronti, via. La prima occasione è dei campani al primo minuto: destro di Liccardi da posizione defilata, palla alta. Sorrento alla ricerca del vantaggio e sinnici pronti a ripartire.

Al 4’ Mezavilla stacca più in alto di tutti da corner, disturbato dalla difesa avversaria che lo sbilancia in aria. Palla fuori di poco. Quattro minuti dopo Sorrento in vantaggio: azione insistita dei padroni di casa che bombardano la porta avversaria tre volte in dieci secondi prima con Mezavilla, poi con La Monica ed infine con Liccardi che con un gran destro approfitta della seconda ribattuta e gonfia la rete. Francavilla in Sinni per niente intimorito cerca la parità insistendo sulle corsie laterali. Al 16’ la meritata parità: cross spiovente da una punizione battuta dalla trequarti trova Semeraro libero da marcature, abile a battere a rete. Partita che ritorna nelle condizioni del fischio di inizio. Lucani galvanizzati dal pareggio insistito per il vantaggio. Al 22’ ripartenza pericolosa degli uomini di mister Lazic che arrivano in area e concludono in porta trovando però uno stoico Basile a salvare sulla linea. Al 37’,però, il Sorrento torna in vantaggio: contropiede letale dei rossoneri, con Masullo bravissimo a tagliare in due la retroguardia avversaria con un filtrante perfetto che serve capitan Gargiulo: controllo, mira e bordata nel “sette”.

Sinnici che continuano a ribattere palla su palla ai campani cercando di non perdere la bussola del gioco cercando le giuste triangolazioni sulle fasce del campo. Al 66’ sorpresa per i padroni di casa che si fanno raggiungere dai padroni di casa su un calcio di rigore battuto da Leonetti. L’ultima chance del Sorrento di riacciuffare il vantaggio è datato al minuto 82’: angolo Sorrento battuto corto, Sandomenico prova a giro ma un difensore devia la sfera che esce di millimetri a lato. Sull’altro angolo, rete di Liccardi annullata per un fuorigioco molto dubbio tra le proteste dei padroni di casa. Partita combattuta fino alla fine, punto importante che fa morale per i sinnici che domenica vedono arrivare al Fittipaldi la seconda in classifica Casarano con la voglia di far punti per non perdere il treno della promozione diretta.

SORRENTO-FRANCAVILLA 2-2



Sorrento (3-4-3): Scarano; Cacace, Mezavilla, Fusco; Basile, Camara, La Monica, Masullo; Gargiulo (46′ Sandomenico), Liccardi, Procida (69′ Cassata). A disp: Orazzo, Terminiello, Gargiulo, Cesarano, Vitale, Marino, Maranzino. All: Pino La Scala.

Francavilla (3-5-2): Cefariello; Nicolao, Cabrera, Pagano; Tarantino (78′ Caponero), Petruccetti, Semeraro, Galdean, Notaristefano (87′ Dopud); Leonetti (89′ De Marco), Aleksic (78′ Pisanello). A disp: Basile, Di Ronza, Ferraiuolo. All: Ranko Lazic.

Arbitro: Leonardo Di Mario Di Ciampino (Giulio Pancani di Roma 1 e Daniele Tisciotti di Latina)

marcatori: 8′ Liccardi, 17′ Semeraro, 37′ Gargiulo, 66′ Leonetti (r).

Note recuperi: +1 pt, +5′ st.

Oreste Roberto Lanza