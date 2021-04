Vittoria importante quella ottenuta dai potentini a scapito della La Dinamo Molfetta

La PM Asci Potenza ottiene la settima vittoria stagionale e si porta solitaria in testa alla classifica del girone A della Serie C a quota 21 punti sfruttando lo stop dello Star Volley Bisceglie e godendosi per qualche giorno il primato. Una gara non perfetta da parte della PM Asci che è apparsa appannata in alcune fasi del match forse sottovalutando un avversario che si è presentato alla "Caizzo" con due punti in classifica ma con tanta voglia di fare seppur con limiti oggettivi. La formazione guidata da Massimo Telesca e Luca Cameriero porta comunque a casa una vittoria rotonda e tre punti d'oro ma adesso la mente deve essere orientata solo e soltanto per i prossimi impegni. Nel primo set dopo un avvio di studio da parte di entrambe le formazioni, la PM Asci inizia a trovare ritmo e ad inanellare una serie di punti che le da un buon vantaggio.

La Dinamo Molfetta non vuole fare il ruolo di comparsa e sfrutta qualche errore delle ragazze per recuperare dallo svantaggio e portarsi sotto nei punti finali dove però Muscillo e compagne riescono a rimediare chiudendo sul 25-23. Nel secondo set buono spunto iniziale della Dinamo Molfetta che nella prima parte del parziale si porta avanti ma la PM Asci recupera dallo svantaggio e si riporta in pari per poi condurre il set fino a chiuderlo sul definitivo 25-18. Nel terzo set la PM Asci fa quadrato e detta il passo per tutto il parziale mettendo in difficoltà una Dinamo Molfetta che in questo parziale mostra dei limiti maggiori rispetto ai precedenti. Muscillo e compagne si impongono sul definitivo 25-18 che porta il computo dei set sul 3-0.

Nel prossimo turno la PM Asci Potenza sarà di scena domenica 25 aprile a Molfetta questa volta però in casa del Progetto Gio-Mol, formazione composta da una selezione di atlete di Giovinazzo e Molfetta.

Campionato Nazionale Primo Livello Serie C femminile - girone A



PM ASCI POTENZA - POL. DINAMO MOLFETTA: 3-0 (25-23, 25-18, 25-18)



Arbitri: De Troia e De Nicola.



PM ASCI POTENZA: Giacomino, Verrastro, Corbisiero, Zaccagnino, Muscillo, Pizzolla, Telesca, Nolè, Di Camillo, Santangelo (L). 1° all.: Telesca, 2° all.: Cameriero.



POL. DINAMO MOLFETTA: Calò (L2), De Candia, Sciancalepore T., Sancilio, De Robertis (k), Bernardi, Fracchiolla, Ranieri (L1), Rutigliani, Nigri, Panunzio. 1° all.: Marzocca, 2° all.: Sciancalepore S.