I pugliesi in vantaggio dopo solo dieci minuti, poi il Francavilla vince in rimonta

Tre punti d'oro per il Francavilla di Patron Cupparo, che espugna lo stadio "Fanuzzi" di Brindisi con una prestazione grintosa. I padroni di casa passano in vantaggio dopo soli dieci minuti di gioco grazie alla rete di Evacuo, che approfitta di un rimpallo in area piccola per trafiggere il portiere sinnico. Il Brindisi galvanizzato dal vantaggio prosegue nelle sue azioni d'attacco, ma senza però mettere a segno il raddoppio. Il Francavilla resiste e coglie l'attimo propenso al 43' quando Del Col si invola tutto solo verso l'area avversaria, ed approfittando di un'uscita a vuoto di Pizzolato, insacca la sfera con un preciso rasoterra dalla distanza. Termina la prima frazione di gioco in parità.

Nella ripresa Francavilla più deciso con Leonetti che al quarto d'ora di testa sfiora il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Passano pochi minuti e al 18' gli ospiti si portano in vantaggio: calcio di punizione, un altro errore dell'estremo difensore brindisino e Di Ronza appoggia in rete a porta vuota. La supremazia dei sinnici viene finalmente premiata. Nel finale di gara Tarantino sfiora il tris a tu per tu con il portiere ma fallisce clamorosamente l'appuntamento con il goal. La gara volge al termine con il triplo fischio finale del direttore di gara che manda le due squadre sotto la doccia. Con questo successo il Francavilla supera il Brindisi in classifica e si piazza al sestultimo posto in compagnia del Fasano.

BRINDISI - FC FRANCAVILLA 1-2

BRINDISI: Pizzolato, Panebianco, Suhs, Nives (Ballestracci 19’st), Dario, Iaia (Gori 31’st), Botta (Buglia 38’st), Forbes, Calemme (Rotulo 13’st), Palumbo, Evacuo. A disp. Lacirignola, Monteleone, Merito, Maglie, Laneve, Buglia. All. De Luca.

FC FRANCAVILLA: Cefariello, Semeraro, Di Ronza (Tarantino 38’st), Pagano, Dopud, Notaristefano (Cabrera 38’st), Navas, Leonetti (Nolè 20’st), Aleksic, Del Col, Basile. A disp. Nicolao, Petruccetti, Pisanello, Caponero, De Marco. All. Lazic.

ARBITRO: Costantino Cardella di Torre dl Greco.

RETI: Evacuo al 10’pt; Del Col 43’pt; Di Ronza 18’st.

Claudio Sole