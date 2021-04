Impegnata di domenica nei campionati di Serie C femminile e maschile

Sarà la PM Asci Potenza ad aprire la danze alle ore 17:30 a Molfetta sul campo del Progetto Gio-Mol, formazione composta da atlete di Giovinazzo e Molfetta che nel corso della stagione ha raccolto due vittorie. All'andata si è imposta la PM Asci di Telesca e Cameriero con il risultato di 3-0 e c'è la volontà di ripetersi per consolidare il primato in classifica e fare le prove di fuga dato che le due compagini di Bisceglie, che si sarebbero dovute affrontare in questa giornata, si sono viste rinviare il match a causa del perdurare delle positività in casa Star Volley.

Muscillo e compagne, con i 21 punti finora incamerati, guidano il girone A della Serie C femminile e si apprestano a vivere un finale di regular season emozionante in vista dei playoff in cui la PM Asci vorrà avere un ruolo da protagonista. L'appuntamento è per domenica 25 aprile al Pala Fiorentini di Molfetta con prima battuta fissata alle ore 17:30 sotto la direzione di gara dei signori Guerra ed Esposto, sarà possibile seguire il match in diretta streaming sui canali social della società di casa. Mezz'ora dopo toccherà alla P2M En&Gas Potenza di coach Michele Miglionico e del dirigente Vincenzo Pacilio che sarà ospite della Vtt Comes Talsano.

La P2M viene dalla vittoria per 3-1 sulla Polisportiva Frascolla che, seppur con una prestazione non ottimale, ha portato in casa tre punti preziosi che hanno permesso al sodalizio potentino di raggiungere proprio Talsano al secondo posto. La formazione di casa ha giocato giovedì sera il recupero con Grottaglie uscendo sconfitta per 3-1 e per il match contro Cuccarese e soci dovrà rinunciare all'esperto opposto classe 1987 Andrea Russo per squalifica. La P2M En&Gas Potenza dovrà rimanere concentrata e calma per tutta la gara se vuole giocarsi le sue chance in questo scontro diretto che proietterebbe la formazione potentina in una posizione di classifica importante in ottica playoff. La gara si terrà domenica 25 aprile al Palazzetto Spagnulo di Carosino (TA) con inizio fissato per le ore 18:00 sotto la direzione di gara dei signori Fiore e Renna, sarà possibile seguire il match in diretta streaming sui canali social della società di casa.