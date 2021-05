I pugliesi proseguono la propria marcia inarrestabile in vetta alla classifica del girone A

Pronostico rispettato alla Caizzo di Potenza con la P2M En&Gas Potenza che nonostante l'ottima prova di carattere non ha potuto far nulla nei confronti della corazzata Volley Club Grottaglie che prosegue sua marcia inarrestabile in vetta al girone A. Ottima prova per il sestetto potentino guidato da coach Michele Miglionico e dal dirigente Vincenzo Pacilio anche se ha pagato qualche piccolo errore di distrazione. Il discorso playoff è ancora aperto e la P2M lavorerà in settimana per prepararsi al meglio all'ultimo impegno della regular season. Nel primo set ottimo avvio degli ospiti subito avanti 1-5, la P2M però rientra dallo svantaggio giocando punto a punto la fase centrale del parziale. Grottaglie però dimostra la sua superiorità tecnica e nella fase finale si porta in avanti mantenendo il vantaggio fino a chiudere sul 18-25. Anche nel secondo parziale buon avvio del Grottaglie con la P2M chiamata a rispondere.

I ragazzi di Miglionico non badano alla caratura dell'avversario e recuperano punti portandosi in avanti prima sul 10-7 e dopo sul 14-10. Volley Club però sale in cattedra ribaltando le sorti del set e andando a chiudere sul 20-25. Nel terzo set la P2M avverte stanchezza e deconcentrazione, ne approfittano gli ospiti che guidano il parziale senza correre rischi e chiudendo sul definitivo 17-25. Nel prossimo turno la P2M En&Gas Potenza chiuderà la regular season domenica 9 maggio a Matera in casa della Coop Master ma per attendere gli esiti della classifica bisognerà attendere che si giochino i recuperi che vedono coinvolta lo stesso Matera oltre ad Altamura e Talsano.

Campionato Nazionale Primo Livello Serie C maschile - girone A

P2M EN&GAS POTENZA - VOLLEY CLUB GROTTAGLIE: 0-3 (18-25, 20-25, 17-25)



P2M EN&GAS POTENZA: Sergio (L1), De Marca, Pacilio, Roberticchio, Duino, Ferrenti, Chiaraluce, Stenta, Di Stefano, Talucci, Cervellera, Martino (k), Cirillo (L2), Valentino. All.: Miglionico.

VOLLEY CLUB GROTTAGLIE: Solazzo, Manigrasso (L2), Amato, Vinci, Strada, De Sarlo (L1), Fornaro, L'Abbate, Giosa, Argentino, Carlucci, Cernic (k), Ligorio, Nisi. 1° all.: Azzaro.

Arbitri: Villano e Sabia.