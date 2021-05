Send by email

Nella mattina erano state accettate le dimissioni di mister Boncore per motivi strettamente personali

L’Asd Rotonda Calcio formazione che milita nel campionato di Serie D, comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al mister Alfonso Pepe. L’allenatore classe 1970, nativo di Salerno, ex tra le altre di Gelbison, Bellaria Igea, Sapri, Puteolana ed Ebolitana, è da oggi ufficialmente a lavoro per i colori bianco verdi. Le prime parole del neo tecnico del Rotonda: “Sono felice e motivato. Spero di riuscire a ripagare la fiducia della società. Mancano ben nove partite alla fine della stagione, cercherò di fare del mio meglio. Le prime impressioni sono state altamente positive, a Rotonda c’è tutto per fare bene. Ora sotto con il lavoro e subito testa alle gare ufficiali dei prossimi giorni”.

La decisione arriva dopo che nella mattinata odierna, la società biancoverde aveva accettato le dimissioni , dovute a motivi strettamente personali, del responsabile tecnico della prima squadra sig. Davide Boncore.