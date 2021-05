Due impegni importanti e decisivi per le due formazioni della città capoluogo

A scendere per prima in campo sarà la PM Asci Potenza dei tecnici Telesca e Cameriero impegnati tra le mura amiche della Palestra "Caizzo" contro Star Volley Bisceglie, altra formazione che è in lotta con le potentine e con Sportilia Bisceglie per la miglior posizione in ottica playoff dato che il discorso oramai è ristretto a queste tre compagini. Sabato scorso Muscillo e compagne con una prestazione maiuscola hanno battuto 3-0 Sportilia e sono determinate a ripetersi anche contro Star Volley vendicandosi del 3-0 subito all'andata e cercare di puntare a chiudere la regular season in vetta al girone A. Impegno non semplice quello contro Star Volley che inizierà proprio sabato il personale tour de force dovendo recuperare le gare rinviate causa Covid. L'appuntamento è per sabato 8 maggio alla Palestra "Caizzo" con prima battuta fissata alle ore 18:00 sotto la direzione di gara dei signori Villano e Sabia, come di consueto la gara si disputerà a porte chiuse ma sarà possibile seguire il match in diretta streaming sui canali social della PM Volley e dell'Asci Volley. Gara ancor più decisiva per la P2M En&Gas Potenza di coach Michele Miglionico e del dirigente Vincenzo Pacilio che domenica 9 maggio sarà ospite della Coop Master Matera per il derby lucano di Serie C. Per il sestetto potentino sarà l'ultima gara della regular season mentre i materani di Giura Longo dovranno recuperare le gare contro Talsano ed Altamura rispettivamente il 16 e 23 maggio.

Solo una vittoria con tre o due punti potrà dare la matematica certezza della partecipazione ai playoff per Cuccarese e soci che altrimenti dovranno attendere gli esiti dei recuperi della Coop Master e sperare nel pieno rispetto dell'etica sportiva delle concorrenti. L'obiettivo per i ragazzi di Miglionico è ripetere le ultime ottime prestazioni messe in campo e confermare la vittoria così come accaduto all'andata alla "Caizzo" seppur con un 3-2 che ha fatto infuriare il Matera. La gara si terrà domenica 9 maggio al Palasport Lanera di Matera con inizio fissato per le ore 18:30 sotto la direzione di gara dei signori Giugliano e Chietera, anche in questo caso la gara si disputerà a porte chiuse ma sarà possibile seguire il match in diretta streaming sui canali social della PSA Volley Matera.