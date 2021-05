Il torneo verrà giocato con quattro squadre. La conclusione il 13 giugno

In Basilicata "il calcio dilettantistico ritorna finalmente, in campo grazie al campionato di Eccellenza femminile che prenderà il via domenica 9 maggio". Lo ha annunciato l'ufficio stampa del Comitato regionale lucano della Lega nazionale Dilettanti, specificando che sono quattro le squadre al via: Matheola (Matera), Match Point (Matera), Fst Rionero e Potenza.

Nel comunicato è anche specificato che "altre due squadre, Avigliano e Raf Vejanum (Viggiano) che pure svolgono attività sportiva nella regione, hanno deciso di non prendere parte al campionato attendendo che la situazione sanitaria migliori". Il campionato "che rientra nell'accordo di collaborazione tra Comitato regionale Basilicata ed Eni appena rinnovato, si svolgerà con gare di andata e ritorno e si concluderà il prossimo 13 giugno".