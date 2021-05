Un netto 3-0 per le ospiti che non pregiudica l'accesso ai playoff per le lucane

PM ASCI POTENZA - STAR VOLLEY BISCEGLIE: 0-3 (16-25, 17-25, 18-25)

PM ASCI POTENZA: Giacomino, Verrastro, Corbisiero, Zaccagnino, Muscillo, Pizzolla, Telesca, Nolè, Di Camillo, Santangelo (L). 1° all.: Telesca, 2° all.: Cameriero.

STAR VOLLEY BISCEGLIE: Volpe, Todisco (L1), Haliti (k), Masino, Gabriele, Lionetti, Romano, Gagliardi, Bausero, Silvestri, Altamura, De Nicolo (L2). 1° all.: Maggialetti, 2° all.: Coronelli.

Arbitri: Villano e Sabia

Primo KO interno per la PM Asci Potenza che deve cedere il passo nei confronti di una Star Volley Bisceglie nettamente superiore e che è scesa in campo con grande determinazione. Un netto 3-0 per le ospiti che non pregiudica l'accesso ai playoff per il sestetto guidato da Telesca e Cameriero che rimane fermo a 26 punti in classifica.

Nel primo set fase iniziale equilibrata con le due formazioni che si studiano, le ospiti iniziano a prendere il ritmo con la PM Asci costretta a rincorrere (12-17). Muscillo e compagne provano a rientrare dal passivo ma Star Volley incrementa sul +7 (13-20) prima di chiudere sul definitivo 16-25. Nel secondo parziale ancora una volta buono spunto dello Star Volley che va subito avanti 4-8, PM Asci costretta nuovamente a rincorrere ma riesce a portarsi ad una sola lunghezza dalle avversarie (9-10) prima di tornare sotto. Dopo una fase centrare ad elastico le ospiti prendono il largo e chiudono sul 17-25. Nel terzo set buon equilibrio, Haliti e compagne accusano un po' di stanchezza e la PM Asci ne approfitta, trascinata da Nolè, per provare ad imporre il ritmo (12-10) ma le ospiti non demordono, rientrano dallo svantaggio e si portano avanti conducendo il parziale fino al definitivo 18-25.

Prima di chiudere la stagione contro Foggia Volley sabato 15 maggio, che non ha giocato questo turno rinunciando alla gara, la PM Asci Potenza dovrà recuperare la gara di andata contro Sportilia Volley Bisceglie (mercoledì 12 maggio ore 20:00) rendendo visita alla formazione battuta sabato scorso con un netto 3-0 senza reclami.