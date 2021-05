Una decisione per evitare di allungare ulteriormente i tempi di chiusura di una stagione travagliata

Adesso è ufficiale, niente playout nel campionato nazionale di Serie D. Dopo le indiscrezioni di alcuni giorni fa infatti, la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di confermare l'idea di ridurre a due le retrocessioni nei rispettivi campionati di Eccellenza, con il conseguente annullamento dei playout. Dai tornei regionali saliranno in Serie D 24 squadre, con la formula di inizio stagione invece dalla Serie D ne sarebbero dovuto scendere 36 (quattro per girone di cui due dirette e due attraverso i playout), andando a creare un "buco" di 12 squadre.

Di fronte a questo scenario, sia per mantenere il numero di formazioni che parteciperanno alla Serie D 2021-22, sia per evitare di allungare ulteriormente i tempi di chiusura di una stagione già di per sé molto difficile come quella in corso, è arrivata la decisione di snellire decisamente la formula legata alla salvezza. Per molte società quindi arriva una bella boccata d'ossigeno, per quelle in fondo alle varie classifiche invece è suonato l'ultimo allarme per cercare di agganciare quel terz'ultimo posto che adesso vale oro.