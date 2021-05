La rete di Cabrera è oro colato. Domenica al Fittipaldi arriva la capolista Taranto

Vittoria meritata per i sinnici di mister Ranko Lazic al Vito Curlo di Fasano. Pugliesi alla ricerca dei tre punti per centrare la salvezza e chiudere il discorso definitivamente. Invece sono i sinnici a portare a casa l’intera posta in palio che fa morale e muove decisamente la classifica verso l’obiettivo finale che è quello della salvezza. Prima frazione di gioco con il Francavilla ad amministrare ben coperto a centrocampo e sulle corsie laterali, Fasano che cerca con difficoltà di arrivare nell’area degli ospiti lucani senza mai concretizzare le poche palle in proprio possesso. È il Francavilla a farsi vedere in diverse occasioni nell’area del portiere fasanese che riesce a bloccare qualche fastidiosa palla. Poi la svolta al 19’, Francavilla in vantaggio: punizione dal limite palla sui piedi del difensore Cabrera e sfera che finisce in rete. Fasano sorpreso e stordito non riesce a trovare il bandolo della matassa per arrivare al pareggio. Si va negli spogliatoi con il vantaggio dei lucani. Seconda frazione tutto a favore dei colori bianco azzurri che dall’inizio e fino alla fine assediano l’area degli uomini di mister Lazic senza creare grosse difficoltà. Difesa perfetta e centrocampo per raccolto e stretto tra i reparti quello organizzato da Lazic al ritorno in campo. Al 50’ il Fasano ci prova con Gentile con un fendente dal limite palla che finisce fuori di poco dalla porta di Cifariello. Dieci minuti dopo, al 60’ e D’Ambros che dal limite sfiora la parità. All’85’ ancora Fasano, Lopez di testa manda la palla sopra la traversa. Nei sei minuti di recupero occasionissima per il Fasano. Al 95’ da un calcio d’angolo la palla finisce sulla testa di Gentile che di un soffio manca il pareggio. Si va negli spogliatoi con la meritata vittoria del Francavilla in Sinni che raccoglie tre punti d’oro e ampiamenti meritati per come ha condotto è amministrato l’incontro che non apparirà all’inizio facile. Domenica arriva al Fittipaldi la capolista Taranto inseguito dal Picerno (con una partita in meno) a soli tre punti. Al Francavilla di Lazic interessano punti salvezza per centrare l’ennesima permanenza in serie D che non lascia dal campionato dal 2005.

FASANO - FC FRANCAVILLA 0-1

FASANO: Suma, Camara, Dorval, Urruty Bourras (19’ s.t. Lopez), Lopez Petruzzi (37’ p.t.Dellino), Urquiza, Gille (19’ s.t. Amoruso), Bernardini, Dambros, Melillo, Gentile. All. Costantini. A disp. Pontet, Omerovic, Taddeo, Calabria, Losavio, Trovè.

FC FRANCAVILLA: Cefariello, Morleo, Nicolao, Galdean (16’ s.t. Navas), Pagano, Cabrera, Notaristefano (38’ s.t. Fanelli), Aleksic (29’ s.t. Leonetti), Tarantino (24’ s.t. Petruccetti), Nolè (24’ s.t. Pisanello), Del Col.All. Marziale. A disp Basile, Caponero, Semeraro, Lazic.

Arbitro: Lipizer di Verona.

Rete: 19’ p.t.Cabreara (F).

Note: Ammonito Aleksic (F), Dambros (C), Nicolao (F), Nolè (F), Cabrera (F). Recupero. p.t. 1’; s.t. 6’.

Oreste Roberto Lanza