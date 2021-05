Il giovane calciatore 27enne si candida per giocare in una società professionistica

Raicard Almeida Soares è pronto ad indossare una maglia di una società di calcio da vero protagonista. E’ questo l’obiettivo che si è preposto l’attaccante di Capo Verde per l’avvio della nuova stagione calcistica. Conclusi i campionati, si apre adesso a breve il discorso trasferimenti con gli obiettivi di calciomercato da parte delle varie società di calcio, che sperano in un campionato tranquillo rispetto a quello appena concluso, per via del Covid-19. «Sono molto fiducioso affinchè possa trovare una squadra che mi soddisfi a pieno, ma soprattutto che possa essere di fondamentale aiuto per la crescita mia personale ma anche societaria. Il mio attaccamento – dichiara il calciatore 27enne - alle squadre dove ho giocato hanno sempre dato dei buoni risultati, facendo gruppo e avendo buoni rapporti con i miei compagni di squadra, una caratteristica questa che mi è stata sempre riconosciuta da tutti. Mi auguro di poter presto soddisfare il mio sogno giocando in una formazione professionistica dando il mio fondamentale apporto». Al momento ci sono importanti contatti con delle società calcistiche in Svizzera e nel campionato di massima serie a Malta. Ovviamente tutti contatti gestiti top secret per evitare distrazioni di qualsiasi genere. Attaccante polivalente, Raicard Almeida Soares si è contraddistinto anche per la sua duttilità. Impiegato soprattutto centravanti, in caso di necessità sa giocare anche sugli esterni d’attacco. Le sue caratteristiche non hanno solamente stregato le società dove fino ad ora ha militato, ma anche i procuratori che in questi anni lo hanno tenuto sott’occhio. Non resta quindi che aspettare come andrà a finire la sua entusiasmante storia, che lo vedrà senz’altro protagonista sul rettangolo di gioco.